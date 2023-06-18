موقع البرامج
نشرات الأخبار
لودريان إلى بيروت هذا الاسبوع
سياسة
|
الأحد 18 حزيران 2023
Post Views: 420

يسافر المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان الأربعاء إلى بيروت لمحادثات مع المسؤولين السياسيين، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي.
وأكّد المصدر المذكور لوكالة فرانس برس أن تاريخ الزيارة في الحادي والعشرين من حزيران مؤكد، بعدما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن زيارة لودريان بيروت “الأسبوع المقبل”.
وتحدّث مصدر آخر مطّلع على الملف عن زيارة يوم الأربعاء، لكن لم يحدد أيّ من المصدرين المدة التي سيبقى فيها لودريان في بيروت ولا المسؤولين الذين قد يلتقيهم.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com