لودريان في بيروت غداً.. زيارة «رئاسية بامتياز» (نداء الوطن)

من المقرر أن يصل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان مساء غد الى بيروت في زيارة تستمر حتى الجمعة المقبل. ووفق مصادر ديبلوماسية لـ “نداء الوطن”، تحمل زيارة المسؤول الفرنسي «طابعاً تذكيرياً بأنّ فرنسا ما زالت حريصة على انتخاب رئيس للجمهورية انطلاقاً من حرصها على لبنان واللبنانيين». وستفضي الى توجيه رسالة الى من سيلتقيهم بأنّ «اهتمام باريس ينصبّ على تجنيب لبنان حرباً واسعة وشاملة تؤدي الى تدميره». وسينبّه الى أنّ «بقاء لبنان من دون انتخابات رئاسية سيعرّضه لأخطار كبرى تنسحب على كل مؤسساته وتضعف موقفه في أي بحث في ترتيبات حدودية». وسيشدد على «تجميد أي مسعى يؤدي الى المسّ بالمؤسسة العسكرية في مرحلة الشغور الرئاسي».
وترى أوساط سياسية أن أساس زيارة لودريان «رئاسي بامتياز».
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