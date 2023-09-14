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لودريان يلتقي النواب السنّة في دارة البخاري
محلي
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الخميس 14 أيلول 2023
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التقى الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في السفارة السعودية في بيروت، النواب السنّة بحضور السفير وليد البخاري ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وأفادت “النهار” بأنَ أيّ جديد أو تعديل قد يضاف إلى المبادرة الفرنسيّة لم ينضج بشكل واضح حتى الساعة، والموفد الفرنسيّ يعوّل على اللقاء مع النواب السنّة الذي يعبّر بشكل دقيق عن أهمية التنسيق ما بين المملكة العربيّة السعودية وفرنسا في ما يتعلّق بالملف اللبنانيّ، حتى يتمكن من أنّ يخرج مبادرته من عنق الزجاجة”.

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