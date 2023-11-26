لوفيغارو: نتانياهو تعهد بعدم اغتيا_ل قادة حما_س في قطر

عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لقطر بعدم اغتيال قادة حماس الموجودين في البلاد، حسب ما نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.
وقالت “لوفيغارو” إن نتانياهو تعهد لقطر بأن إسرائيل لن تستهدف قادة حماس الذين يعيشون بها.
وحسب الصحفي الفرنسي جورج مالبرونو، نقلا عن مصادره التي لم يكشفها، فإن قطر تلقت تأكيدات من إسرائيل بأن الموساد لن ينفذ اغتيالات في البلاد، وأن “الدوحة عرضت شروطها المسبقة على إسرائيل قبل بضعة أسابيع، قبل أن تتولى دورها وسيطا في قضية المختطفين”.
وكان نتانياهو علق عن هذا الأمر بشكل مختلف خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي.
وجاء تعليق نتانياهو ردا على تسريبات تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية عن قيادات سياسية في حركة حماس قالوا فيها إنهم لن يتنازلوا عن الحكم في قطاع غزة.
وفيما إذا كان بالإمكان استهداف قادة الحركة في الخارج خلال فترة وقف إطلاق النار، قال نتانياهو: “أصدرت تعليمات للموساد بالتحرك ضد قادة حماس أينما كانوا”.
وردا على سؤال بشأن إذا كانت الهدنة، التي ستستمر أربعة أيام ولكن يمكن تمديدها لبضعة أيام أخرى، تنطبق على استهداف قادة حماس، في إشارة مفترضة إلى أولئك القادة الذين في الخارج، قال نتانياهو إنه “لا يوجد مثل هذا الالتزام”.
كما تدخل وزير الدفاع يوآف غالانت بتعليق، معتبرا أن “زعماء الإرهاب” يعيشون في “الوقت ضائع”، وأنهم “محكوم عليهم بالموت”.
ويعيش في قطر قادة للحركة المصنفة إرهابية، من أهمهم، رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية.
وتقوم قطر، بدور الوسيط الرئيسي إلى جانب مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، وتوصلت إلى اتفاق هدنة قابلة للتمديد، تنص على تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ150 معتقلا فلسطينيا من النساء والقصر.
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