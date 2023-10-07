مؤامرة حقيقية على لبنان (الجمهورية)

اكد مسؤول كبير لصحيفة «الجمهورية»، أن هناك مؤامرة حقيقية على لبنان، يستغلّون مشاكلنا وانقساماتنا الداخلية وعدم انتظام حياتنا السياسية، ويبتزّوننا في ضعفنا ويتعاطون معنا كدولة فاشلة، يبعدون اليها شرّ النازحين عنهم. وفوق ذلك يرفضون تقديم ايّ مساعدات أسوة بالدول التي يعتبرونها دول لجوء، وإنْ قدّموا فيقدمون الفتات الذي لا يسدّ ولو الجزء القليل جداً من الكلفة الباهظة التي يتكبدها لبنان».
ويحذّر المسؤول عينه من «انّ تفاقم هذا الملف سيوصِل حتماً الى انفجار، ولا يمضي يوم الّا ويُدقّ فيه جرس انذار من انفجار هذه العبوة في الكيان اللبناني، وما حصل بالأمس في الدورة (أوقفَ الجيش ما يزيد عن 26 سوريّاً لهم علاقة بإشكال الدورة ليل الخميس)، وقبل ذلك في الدكوانة، وقبله وقبله في مختلف المناطق اللبنانية ينذر بعواقب وخيمة، وفلتان يستحيل ضبطه». وقال: «كل ذلك لا يقابل بالداخل كما يجب. الحكومة، ومهما ادّعت بأنها تعمل، فهي مقصّرة، منهمكة فقط بالاشتباكات الداخلية بين بعض وزرائها حول هذا الملف، وهذا امر معيب. وخلاصة الكلام انه لا يكفي التباكي، المطلوب خطوات فورية أكانت خطوات من جانب واحد او بالتنسيق مع الجانب السوري لإعادة النازحين الى بلدهم».
على انّ مصادر معنية بملف النازحين تلفت الى انّ مشكلة النازحين قائمة على ثلاثة اطراف تفاقمها: الاول، المجتمع الدولي ورفضه اعادة النازحين على اعتبار انه لم يحن الأوان لذلك. والثاني، الدولة اللبنانية المتخبطة في محاذراتها ان تخالف توجه المجتمع الدولي، وفي ضعفها وعدم امتلاكها القرار والقدرة على فرض اعادة النازحين او ضبط الحدود. اما الثالث، فهو الجانب السوري الذي لم يقم بأيّ خطوة من جانبه لضبط معابر التهريب من الجانب الآخر، بل يعتمد التراخي فيها ويغضّ النظر عنها، على نحوٍ يبدو فيه وكأنّه يتعمّد فتح هذه المعابر امام السوريين، وربما غير السوريين، وتسهيل عبورهم الى لبنان.
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