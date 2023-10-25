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مؤتمر صحافي لباسيل غدا
محلي
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الأربعاء 25 تشرين الأول 2023
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يعقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمرا صحافيا غدا الساعة 5:30 من بعد ظهر.

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