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مؤتمر صحافي للنائب ابراهيم كنعان بعد اقرار قانون الصندوق السيادي
النواب
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الأربعاء 02 آب 2023
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مؤتمر صحافي للنائب ابراهيم كنعان بعد اقرار قانون الصندوق السيادي

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