مؤتمر صحافي للنائب جبران باسيل عن ملف السلاح ودور الحكومة الساعة 5:30 بعد ظهر اليوم

يعقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمرا صحافيا، عقب اجتماع تكتل لبنان القوي، يتطرق خلاله الى آخر التطورات السياسية عقب جلسة مجلس الوزراء الأخيرة اليوم الثلاثاء الساعة ٥:٣٠ بعد الظهر في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي.
