مؤتمر صحافي لوزيرَي الأشغال والبيئة

يعقد وزيرا الأشغال العامة والنقل والبيئة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية وناصر ياسين اجتماعاً موسعاً في العاشرة قبل ظهر الخميس المقبل في وزارة الأشغال، في حضور متعهّدي أشغال تنظيف وتعزيل مجاري تصريف مياه الأمطار والمعنيين في الوزارة، إضافة إلى متعهّدي رفع النفايات من على الطرقات والأوتوسترادات، “وذلك لتنسيق العمل التكاملي في ما بينهم، تعزيزاً واستكمالاً للتحضيرات الجارية لاستقبال موسم الأمطار والعواصف المقبلة”، بحسب بيان الوزارة.
ويلي الاجتماع، مؤتمر صحافي مشترك للوزيرين، يقوم بعدها حمية بجولة ميدانية على منطقتي الضبية ونهر الغدير، وبعض النقاط الحمراء الأخرى، وذلك للمعاينة عن كثب للأعمال الجارية فيها.
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