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مؤتمر صحافي لوزير الصحة بعد الظهر￼
محلي
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الأربعاء 26 تشرين الأول 2022
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يعقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، مؤتمراً صحافياً الثالثة من بعد الظهر، لعرض المستجدات المتعلقة بلقاح الكوليرا وآخر التدابير والاجراءات المتخذة لمكافحة تفشي الوباء، وذلك في مبنى الوزارة – قاعة المؤتمرات، الطابق الرابع.

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