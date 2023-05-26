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مؤتمر للوزير حجار حول دولرة مساعدات النازحين السوريين
مؤتمرات صحافية
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الجمعة 26 أيار 2023
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مؤتمر للوزير حجار حول دولرة مساعدات النازحين السوريين

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