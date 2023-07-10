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مؤسسة المياه تعلن عن تضرر خط جر رئيسي واستخدام بئر غاليري سمعان للتعويض
محلي
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الإثنين 10 تموز 2023
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صدر عن المؤسسة العامة لمياه بيروت وجبل لبنان بيان أعلن أنه اثر انهيار ترابي في منطقة المنصورية الديشونية من جراء اعمال إنشائية تقوم بها إحدى الشركات المتعهدة للبناء، تضرر خط الجر الرئيسي من نبع الديشونية باتجاه محطة التكرير الرئيسية في الديشونية – بعبدا.
أضاف البيان أن هذا الأمر سيؤدي إلى انقطاع المياه عن المناطق التالية: عين الرمانة- الشياح- حارة حريك- المعمورة- حي الاميركان الحدث- حي أبو جودة الحدث.
ولفت البيان إلى أن فرق التصليح باشرت أعمالها التي ستستغرق حوالى اسبوع نظرا لخطورة موقع الاشغال ودقته.
واعتذرت المؤسسة في بيانها من الضرر الحاصل والخارج عن ارادتها، موضحة للمشتركين في المناطق المذكورة آنفا، أنها ستقوم بتأمين التغذية بالمياه باستخدام الكمية المتوفرة في بئر غاليري سمعان لتخفيف وطأة الضرر عليهم.

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