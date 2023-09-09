مئات القتلى والجرحى في زلزال بقوة 7 درجات ضرب المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن الزلزال الذي ضرب المملكة خلف 296 قتيلا و153 مصابا على الأقل.
وجاء في بيان الوزارة أن الضحايا سجلوا في مناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، في حصيلة حتى الثانية من صباح اليوم السبت .
كما أشار البيان إلى أن الإصابات متفاوتة الخطورة، إذ نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.
وشهد المغرب زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ليل الجمعة، شعر به سكان عدد كبير من مناطق المملكة، بحسب “روسيا اليوم”.
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