موقع البرامج
نشرات الأخبار
مئات القتلى والجرحى في زلزال بقوة 7 درجات ضرب المغرب
إقليمي/دولي
|
السبت 09 أيلول 2023
Post Views: 390

أعلنت وزارة الداخلية المغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم، أن الزلزال الذي ضرب المملكة خلف 296 قتيلا و153 مصابا على الأقل.

وجاء في بيان الوزارة أن الضحايا سجلوا في مناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، في حصيلة حتى الثانية من صباح اليوم السبت .

كما أشار البيان إلى أن الإصابات متفاوتة الخطورة، إذ نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وشهد المغرب زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ليل الجمعة، شعر به سكان عدد كبير من مناطق المملكة،  بحسب “روسيا اليوم”.

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com