ماذا أوضح القرم بشأن رواتب موظفي “أوجيرو”… وكم ستبلغ تعرفة الانترنت؟

اكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنه تم تحويل كامل المبالغ التي طلبتها وزارة الاتصالات لمصلحة هيئة “أوجيرو” والمتعلقة بالصيانة من وزارة المال إلى مصرف لبنان.
وأكد في حديث إذاعي أن تعرفة الانترنت من أوجيرو سترتفع 6 و7 اضعاف ويتم تحضير الدراسة بهدف عرض مرسوم على مجلس شورى الدولة وعندما تأتي موافقة المجلس يعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليه.
كما اعلن القرم ان رواتب موظفي أوجيرو يتم تعديلها بموجب موازنة ولا علاقة لرفع التعرفة بالملف”.
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