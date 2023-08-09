ماذا في أجواء اللقاء التشاوري في الديمان؟ (اللواء)

علمت “اللواء” من مصادر وزارية شاركت في اللقاء التشاوري في الديمان، أن جواً من الارتياح ساد لاسيما أن الاجتماع اتسم بالصراحة حيث استفسر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن بعض النقاط وكان يركز على أهمية صون العيش المشترك.
وقالت المصادر إن البيان عكس وضوحاً في المباحثات التي تمت ووصفت بالأساسية وكانت تطمينات بأن الحكومة تصريف الأعمال ورئيسها يريد أن تنجز الانتخابات الرئاسية اليوم قبل الغد.
وعُلم أن عددًا من الوزراء قدم عرضًا حول القضايا التي تتطلب تدخلاً للحل، فوزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين طلب من البطريرك الراعي إطلاع البطاركة المشاركين في السينودس على ملف النازحين وانعكاساته والعمل على دعم الموقف اللبناني لاسيما أن المجتمع الاوروبي يسعى لدمج النازحين في الدول الموحودين فيها.
وأفادت المصادر أن هذا اللقاء كان ضرورياً بعد ملف صلاحيات الرئاسة الذي تحول إلى مادة سجالية.
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