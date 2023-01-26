ماذا في زحلة في 3 شباط؟

إنّه حقاً لأمرٌ عجيب، هذه الإرادة لدى اللبنانيّين، وبخاصّةٍ لدى الجيل الصّاعد الذي كنّا نتّهمه غالبّا بالجيل “الغنّوج”. في ثانويّة مار يوسف للرّاهبات الأنطونيّات في زحلة، نشاط من نوعٍ آخر، على رّغم الظروف التي يمرّ بها الطّلاب وأهاليهم والأساتذة والمعلّمات والإداريّون على السّواء، إذ إنّه خلال قيامنا بزيارة ودّيّة للمدرسة، عرفنا أنّ أستاذ الفلسفة فيها وطلّابه، ينظّمون في ليلة 3 شباط، سهرة “café philosophique“ بعنوان “سعادتَك وين ؟ “، وتدافع كلّ شُعبة من الصفّ الثانويّ الثالث عن فكرة مقنعة لهذه الإشكاليّة، بوجود لجنة جامعيّة مهمّتها تقويم مجهود كلّ شُعبة من النواحي النفسيّة والثقافيّة والحضوريّة، فيتمّ اختيار صفّ رابح للسّهرة الثقافيّة المذكورة، بحضور إدارة المدرسة والهيئتين التعليميّة والإداريّة، ولجنتي الأهل وقدامى الثانويّة.
وحصل موقعنا على فيديو تحفيزيّ صوّره طلّاب ثانويّة مار يوسف، لا يخلو من الطرافة والحماسة والتنافس.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا