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ماذا قالت عائلة الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ بعد وفاته في “تيتان”…في اول تعليق؟
متفرقات
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الجمعة 23 حزيران 2023
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في أول تعليق من عائلة الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، الذي فقد حياته في الغواصة “تيتان”، وصفت الراحل بأنه “أسطورة حية”.

وأضافت العائلة أن “هاميش كان زوجا محبا، وأبا مخلصا لابنيه اللذين أحبهما بشدة”.


وعن فريق عمله، أكدت العائلة أن “الراحل كان قائداً عظيماً ومصدر إلهام ودعم لكل من يعمل معه”.

كما أشارت إلى أنه كان يحب المغامرة والاستكشاف ضمن أي ظروف، حيث عاش حياته من أجل عائلته وأعماله ولطالما كان يفكر بالمغامرة التالية.


وأضافت أن ما حققه في حياته كان رائعا، مشيرة إلى أن “عزاءها البسيط من هذه المأساة بأنها فقدته وهو يفعل ما يحبه”. (العربية)

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