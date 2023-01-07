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ماذا كان يعني لبنان بالنسبة للبابا الراحل بنديكتوس السادس عشر ؟
نبض بيروت
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السبت 07 كانون الثاني 2023
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نبض بيروت مع الخبير في شؤون الفاتيكان د. ناجي قزيلي

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