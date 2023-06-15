ماذا يجري في هوليوود؟ اضرابٌ فتعديل مواعيد فشلل…

أرجأ اضراب الكتّاب في هوليوود الذي كان قد بدأ في الأوّل من أيّار/مايو المنصرم عرض مجموعة كبيرة من الإنتاجات السينمائية الأميركيّة الضخمة، لا سيّما منها أفلام شركة والت ديزني التي عدّلت في جدول عروضها من دون ان تُعرف نتائج تداعيات هذا التعديل في المدى المنظور، واحتمال ان تحدث شللاً في الصناعة السينمائية للفترة الزمنيّة المقبلة. هكذا سيتمّ طرح كلّ من “Avatar 3 “، “Thunderbolts”، “Blade”،”Avangers: The Kang Dynasty”، و “Avengers: Secret Wars’” في وقت لاحق بسبب تعليق في الانتاج او تأخير في كتابة السكريبت، حسبما صرّحت الشركة أمس الثلاثاء.
وبناءً عليه، فإنّ Avatar 3 سيعرض في ١٩ كانون الأول / ديسمبر ٢٠٢٥، ما يعني ان الجزئين الرابع والخامس سيطرحان تدريجيًّا في ٢١ كانون الأوّل / ديسمبر ٢٠٢٩ و ١٩ ديسمبر ٢٠٣١. وكان المنتج جون لانداو قد صرّح عقب التأجيل أنّ كلّ جزء من أفاتار مثير لكنه ملحمي ويحتاج الى وقت طويل ليظهر في الجودة التي يتوخاها صنّاعه وجمهوره، وطاقم العمل يبذل جهدًا كبيرًا لأجل ذلك ولا يسعه الانتظار لاعادة الجمهور الى أجواء Pandora في ديسمبر ٢٠٢٥.
في هذا الوقت لا يزال انطلاق عرض Thunderbolts و Blade معلّقًا بانتظار انتهاء الإضراب، بينما أُرجئ عرض سلسلة Avengers عامًا بالكامل حتى الأوّل والسابع من أيّار/مايو ٢٠٢٦.
كما تمّ تأجيل عرض أفلام “حرب النجوم” الى موعد لاحق بحيث أرجئ الجزء الجديد الذي كان من المفترض ان يطرح في دور العرض السينمائية في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الى ٢٢ مايو ٢٠٢٦، فيما أُعلن عن طرح الجزء الآخر منه في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٦.
المصدر: بصراحة
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