مارك ضو أعلن ترشيح المعارضة للوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية

أعلن النائب مارك ضو، في مؤتمر صحافي، ترشيح المعارضة للوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، وقال: “هو المرشح القادر على حماية لبنان من الانهيار والهيمنة”.
ودعا رئيس مجلس النواب الى الدعوة الى جلسة فورا لانتخاب رئيس بدورات متتالية.
أعلن النائب مارك ضو، في مؤتمر صحافي، ترشيح المعارضة للوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، وقال: “هو المرشح القادر على حماية لبنان من الانهيار والهيمنة”.
ودعا رئيس مجلس النواب الى الدعوة الى جلسة فورا لانتخاب رئيس بدورات متتالية.
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