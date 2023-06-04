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مارك ضو أعلن ترشيح المعارضة للوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية
محلي
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الأحد 04 حزيران 2023
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أعلن النائب مارك ضو، في مؤتمر صحافي، ترشيح المعارضة للوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، وقال: “هو المرشح القادر على حماية لبنان من الانهيار والهيمنة”. 

ودعا رئيس مجلس النواب الى الدعوة الى جلسة فورا لانتخاب رئيس بدورات متتالية. 

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