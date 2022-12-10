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مارك عون للـOTV: الإضراب مستمر واجتماع قريب للتوصل الى حل
محلي
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السبت 10 كانون الأول 2022
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اشار نقيب موظّفي شركتَي “ألفا” و”تاتش” مارك عون مارك عون للـOTV الى أن: “الأمور تعالج بطريقة جدا إيجابية، وقد قبلنا بشيء معين في اجتماع أمس لن أدخل في تفاصيله وذلك فقط من أجل الناس ولكي لا نضغط عليهم أكثر خاصة خلال الأعياد.”

و كشف عون للـOTV انه: “سيكون هناك اجتماع الثلاثاء بين وزير العمل والسيد ابراهيم الموسوي وادارات شركتي الخلوي الفا وتاتش للتوصل الى حل.”

وعن مصير الإضراب، أكد عون للـOTV : “استمراريته الى حين التوصل الى حل ملموس يصب في مصلحة مطالب الموظفين.”

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