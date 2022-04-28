ماسك: هذا سبب تأسيس ترامب لمنصته

اعتبر إيلون ماسك، الأربعاء، أن إنشاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منصة TRUTH SOCIAL جاء بسبب حظر تويتر لحرية التعبير.
وأصبحت شبكة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئيس الأميركي السابق ترمب، أكثر التطبيقات المجانية تحميلاً في متجر “أبل”، الثلثاء. واحتل موقع تويتر المرتبة الثانية.
وغرد ماسك، الأربعاء: “تتفوق تروث سوشيال على تويتر وتيك توك في متجر أبل”.
وقبل استحواذ ماسك على تويتر، قال ترامب إنه غير مهتم بالعصفور الأزرق، رمز تويتر، الذي بات مملاً برأيه.
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