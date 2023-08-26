ماغي بو غصن تفاجئ نور الغندور برأيها “اللي شفته مخيف”، ما القصة؟

شاركت الممثلة ماغي بو غصن متابعيها صورة لها جمعتها بالممثلة نور الغندور التقطتها من موقع تصوير فيلمها السينمائي الذي سيعرض عبر منصة ” نتفليكس” من إنتاج شركة “إيغل فيلمز”، ومن أخراج إيلي السمعان.
وقد أبدت ماغي إعجابها بأداء الغندور مباركةً لها بانتهاء التصوير فعلّقت في الصورة التي نشرتها عبر خاصية الستوري على إنستغرام “مبروك انتهاء التصوير يا قمر، الذي رأيته كان مخيفًا”. مضيفة “رح تكسري الدني”. وتابعت ماغي مرفقة تعليقها بقلب أحمر “إسطعي كالنجمة وحلّقي عاليًا”.
بدورها أعادت الغندور نشر الصورة التي خصّتها بها ماغي عبر حسابها الرسمي، معلّقةً على المنشور “ماغي، حبيبة قلبي إنت”.
وكما بات معلومًا فإنّ صداقة تجمع نور بماغي وبزوجها المنتج جمال سنان، في ظلّ تعاون مهنيّ مستمرّ سيتجلى قريبًا في مشاركتها في مسلسل “عرابة بيروت” الى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الدراما اللبنانيين والعرب تحت إدارة المخرج فيليب أسمر، يأتي بعد تعاون سابق في مسلسل “دهب بنت الأوتيل” الذي عُرض في شباط/فبراير المنصرم عبر منصة “شاهد” وحقّق نجاحًا كبيرًا في ظلّ الحديث عن تقديم جزء ثانٍ منه لم يجزم به أيّ من القيّمين على المسلسل.
على صعيد آخر ، تستمر ماغي بالتحضيرات لخوض الموسم الرمضاني ٢٠٢٤، في ظلّ تكهنات عن مشاركتها بطولة مسلسلها الى جانب الممثل اللبناني بديع أبو شقرا، وذلك بعد ان قامت الكاتبة ندين جابر بنشر صورة للممثلَين عبر صفحتها على انستغرام مخاطبةً متابعيها في تعليق تتساءل فيه عن مدى شوقهم لرؤية الثنائي معًا.
المصدر: بصراحة
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