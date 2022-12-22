ماكرون: على الدول الأوروبية تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية عن الولايات المتحدة

نقلت “روسيا اليوم” عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، إنه على الدول الأوروبية تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية عن الولايات المتحدة، بما في ذلك في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال : “يجب أن تدافع أوروبا عن نفسها. يجب أن تحصل أوروبا على استقلالية تكنولوجية عن الولايات المتحدة، وكذلك أن تكون مستقلة عسكريا، وأن تخلق دعامة أوروبية حقيقية في الناتو. هذا ليس مشروعا بديلا”، وتابع ان الصراع في أوكرانيا كشف ضعف القارة أمام روسيا واعتمادها الكبير على الولايات المتحدة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا