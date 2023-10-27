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ماكرون: نتطلع إلى بناء تحالف إنساني لأجل غزة
إقليمي/دولي
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الجمعة 27 تشرين الأول 2023
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  عقب قمة أوروبية في بروكسل اليوم أنه “يتطلع إلى بناء تحالف إنساني بشأن غزة في محادثات مع قبرص واليونان بشأن هذا الأمر”.

وطالب الرئيس الفرنسي بـ”هدنة إنسانية” في غزة، مشيرا إلى انها “ستكون مفيدة”.

وذكر أن فرنسا تسعى لإجلاء رعاياها من غزة “في أقرب وقت”، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز عربية”.

وقال “نريد إجلاءهم في أقرب وقت. وهذا ما نقوم بتنظيمه مع كلّ من السلطات الفلسطينية ومصر. وهذا ما ترغب دول أوروبية  عدة أخرى في القيام به بالتنسيق معنا”.

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