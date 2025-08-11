ماكرون ندد “بكارثة غير مسبوقة بخطورتها” معلقا على خطة إسرائيل للسيطرة على غزة

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين بما وصفه بأنها “كارثة” وبالمضي “نحو حرب دائمة” عقب الإعلان عن خطة إسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، مجددا اقتراحه بإنشاء “بعثة استقرار بتفويض من الأمم المتحدة” لتأمين قطاع غزة.
واقترح الرئيس الفرنسي انشاء “تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة”، مع منح “الأولوية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة ودعم سكانها وإرساء حوكمة سلام واستقرار” بحسب الإليزيه.
وأضاف في بيان اوردته”فرانس برس”: “لقد أرسينا الأسس الوحيدة الموثوقة لذلك مع السعودية في نيويورك، بحصولنا، ولأول مرة، على نداء بالاجماع من الجهات الفاعلة الإقليمية لنزع سلاح حماس وإطلاق سراح الرهائن”.
