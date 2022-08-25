ماكرون يبدأ اليوم زيارة الجزائر لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة وفد يضم 7 وزراء اليوم ، زيارة رسمية للجزائر تستغرق 3 أيام وتهدف إلى طي صفحة القطيعة و”إعادة بناء” علاقة لا تزال مثقلة بأعباء الماضي.
وبعد أن يرحب به في المطار نظيره الجزائري عبد المجيد تبون حوالي الساعة 15,00، سيتجه الرئيسان إلى مقام الشهيد الذي يخلد ذكرى حرب الاستقلال عن فرنسا (1954-1962)، قبل مأدبة عشاء في القصر الرئاسي، كما اعلنت “روسيا اليوم”.
وتتزامن الزيارة مع الذكرى الستين لانتهاء الحرب وإعلان استقلال الجزائر عام 1962.
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