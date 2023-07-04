ماكرون يعلن انتهاء ذروة الاضطرابات في فرنسا

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اجتماع مع رؤساء بلديات في قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء، عن أن ذروة الاضطرابات في البلاد قد ولت.
وقال: “علينا توخي الحذر بشأن الأيام والأسابيع المقبلة، لكن كما ترون، فقد مرت ذروة الاضطرابات”، مشددا على أن “الأولوية المطلقة الآن يجب أن تكون لضمان النظام على المدى الطويل”.
وكان ماكرون في تصريحات سابقة، قد ألقى باللوم على ألعاب الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي في أعمال العنف من قبل المراهقين في شوارع البلاد حيث إنهم يقلدون ألعاب المغامرات الإلكترونية.
يذكر أنه في صباح الثلاثاء الماضي، أطلق ضابط شرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش طريق في نانتير ما أدى إلى مقتله، ووفقا لمسؤولي الأمن فإن الشاب لم يمتثل لمطالبهم.
على إثر ذلك، اندلعت أعمال شغب واستمرت عدة أيام. وبحسب وزارة الداخلية، فقد تم إحراق 3.8 ألف سيارة، كما تعرضت مباني الشرطة والحكومة لهجمات وأعمال تخريب.
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