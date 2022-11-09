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ماكرون يعلن انتهاء عملية برخان وإعداد استراتيجية جديدة لفرنسا في إفريقيا
إقليمي/دولي
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الأربعاء 09 تشرين الثاني 2022
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء انتهاء عملية برخان لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، مضيفا أن استراتيجية فرنسا في إفريقيا ستكون جاهزة خلال ستة أشهر.

وقال ماكرون في كلمة ألقاها في في قاعدة بحرية بمدينة طولون في جنوب فرنسا: “بعد التشاور مع شركائنا، قررت اليوم إضفاء الطابع الرسمي على استكمال عملية بارخان لمكافحة الإرهاب. وسيستمر دعمنا للدول الإفريقية، ولكن وفقا لمبادئ جديدة سنحددها معهم”.

وأطلقت فرنسا عملية “برخان” عام 2014، في صيف عام 2021، أعلن ماكرون أن باريس ستغير صيغة وجودها العسكري في منطقة الساحل، حيث سيتم إنهاء عملية “برخان” في شكلها الحالي واستبدالها بتحالف دولي من شأنه أن يضم دول المنطقة وغيرها من الشركاء.

المصدر: RT ARABIC

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