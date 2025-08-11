مانشستر سيتي يقع في خطأ محرج مع اسم نجمه الجديد

شهدت مباراة مانشستر سيتي الودية أمام باليرمو واقعة طريفة أثارت الجدل بين الجماهير، بعدما ظهر اسم اللاعب الهولندي الجديد تيجاني ريندرز مكتوبا بشكل خاطئ على ظهر قميصه.
ورغم أن ريندرز قدم أداء لافتا في اللقاء وسجل هدفين في فوز فريقه بثلاثية نظيفة، إلا أن الأنظار توجهت إلى الخطأ الإملائي، الذي لم يمر مرور الكرام على الجماهير، حيث أضيف حرف “i” إضافي ليصبح اسم اللاعب “Reijinders”، لتنهال التعليقات الساخرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ريندرز، البالغ 26 عاما، انضم إلى مانشستر سيتي في يونيو الماضي قادما من ميلان الإيطالي بصفقة بلغت 55 مليون يورو، قابلة للزيادة إلى 70 مليون يورو، ويمتد عقده لخمس سنوات.
وأظهر إمكاناته مبكرا سواء في كأس العالم للأندية أو خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، مما جعل مدربه بيب غوارديولا يشيد به قائلا:”كنا نعلم أنه لاعب مميز، يسجل ويصنع الفارق، ويمكنه اللعب في الوسط الدفاعي أو الهجومي، ويساعد مهاجمينا مثل هالاند ومرموش. أنا سعيد جدًا بوجوده.”
ومن المنتظر أن يظهر ريندرز لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي عندما يواجه وولفرهامبتون يوم السبت 16 أغسطس، ولكن هذه المرة بقميص يحمل اسمه مكتوبا بالشكل الصحيح.
المصدر: “وسائل إعلام”
