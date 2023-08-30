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مانشستر يونايتد يعلن خبرا سيئا بشأن فاران
رياضة
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الأربعاء 30 آب 2023
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، غياب قطب دفاعه الفرنسي رافايل فاران عن الملاعب لـ”بضعة أسابيع” بسبب الإصابة.

وقال مانشستر يونايتد في بيان: “رافايل فاران سيغيب عن الفريق عندما يواجه مانشستر يونايتد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد بسبب الإصابة”، وفق “فرانس برس”.

وأضاف: “خرج اللاعب الدولي الفرنسي في نهاية الشوط الأول في فوزنا على نوتنغهام فورست 3-2 في أولد ترافورد السبت بسبب اصابة من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لبضعة أسابيع” دون تحديد طبيعتها.

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