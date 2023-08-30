مانشستر يونايتد يعلن خبرا سيئا بشأن فاران

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، غياب قطب دفاعه الفرنسي رافايل فاران عن الملاعب لـ”بضعة أسابيع” بسبب الإصابة.
وقال مانشستر يونايتد في بيان: “رافايل فاران سيغيب عن الفريق عندما يواجه مانشستر يونايتد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد بسبب الإصابة”، وفق “فرانس برس”.
وأضاف: “خرج اللاعب الدولي الفرنسي في نهاية الشوط الأول في فوزنا على نوتنغهام فورست 3-2 في أولد ترافورد السبت بسبب اصابة من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لبضعة أسابيع” دون تحديد طبيعتها.
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