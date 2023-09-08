مايا نعمة تُثير قلق محبّيها بعد دخولها المستشفى

استعادت الفنانة مايا نعمة عافيتها معلنة عودتها الى المنزل بعد مكوثها في المستشفى اثر تعرّضها لوعكة صحيّة لم تكشف عن تفاصيلها.
وقد طمأنت المغنية جمهورها بتعافيها عبر خاصية الستوري على انستغرام معلنةً لهم عن توجهها للقاء تلاميذها الذين اشتاقت لرؤيتهم في معهد الفن الخاص بها بفرعه في مدينة صور .
وكان خبر دخول مايا المستشفى قد أقلق جمهورها بعد ان قامت بنشر صور لها على سرير المرض من دون ان تفصح عن طبيعة ما أصابها مرفقة بتعليق “صلوا لها لتقوم بالسلامة”، حيث ظهرت برفقة زوجها مدرّب اللياقة البدنية شربل ابو خطار الذي لازمها طوال مكوثها في المستشفى، في حين دعمها متابعوها عبر مواقع التواصل في تعليقات متعاطفة وودية وداعية لشفائها العاجل.
وقد نشرت مايا صورًا لها وهي تبكي تأثّرًا بتفاعل جمهورها معها حيث كانت تطمئنهم عن تطوّر وضعها الصحيّ لحظة بلحظة.
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