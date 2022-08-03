ما بعد زيارة هوكشتاين ليس كما قبلها… وما حمله من بيروت ثمين للغاية (الجمهورية)

تفسيراً لقوله أمس الأول، بعد لقائه الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين، ان زيارته أحرزت «تقدماً هائلاً» قال بوحبيب لـ«الجمهورية» إن «المفاوضات قطعت أشواطاً بعيدة ودخلنا في كثير من المراحل المتقدمة وصولاً إلى المراحل التقنية التي هي من مهمة أعضاء من فريق هوكشتاين واللبنانيين من الاختصاص نفسه».
ولفت بوحبيب إلى انه سأل فور وصول هوكشتاين إلى مكتبه عن بقية أعضاء الفريق المرافق له بعدما لاحظ انّ معاونيه خمسة، وانّ مَن رافقه إلى اللقاء كانوا ثلاثة، فلفته هوكشتاين إلى «ان الغائبين عن المشاركة في اللقاء يشاركون الآن مع الفريق التقني اللبناني في صوغ التفاهمات التي انتهينا إليها في لقاء قصر بعبدا. فما تفاهمنا عليه يجب أن أحمله على الفور إلى اسرائيل في أسرع وقت ممكن، لأنّ الوقت مهم جداً وهناك معطيات علينا احتسابها بدقة ومراعاتها».
وقالت مصادر تتابع المفاوضات الجارية لـ«الجمهورية» إن «ما حمله هوكشتاين من بيروت ثمين للغاية وهو يعتقد أن ما بعد هذه الزيارة سيكون غير ما قبلها».
المصدر: الجمهورية
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