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ما بقى تشوف منّي غير الحيونة!! هذا هو الممثل اللبناني وتصريحه!
أخبار النجوم
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الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
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شارك الممثل اللبناني إيلي متري صورة له مع زوجته وهو يعترف بأن زوجته عانت كثيرا من تصرفاته في الفترة الماضية الا انها قررت ان تسامحه .
وكتب : هيدي الصورة لمّا تصوَّرِت كان بعدو دماغي سليم و معافى، و مبسوط إنّي مبسوط… و من بعدها صرت حدا بشع، خرا، حيوان… شيطان يمكن، ما بعرف…
و صرت خَبِص و كذّب، و إرجع خبِّص و كذّب، و ما بقا تشوف منّي غير الحَيونِة… و سنة بعد سنة بعد سنة و أنا صير أَخرا من قبل… فيّي فقسة تدمير ذاتي و مفقوسة… يعني بالعربي المشبرح، فَرْجَيتها وج الشيطان…
و إذ، بتقرِّر هيّي تسامحني… و فرجتني وج الله… و ذكّرتني انو أنا لمّا رحت لعندها رحت لأنو هيّي مطرح حسّسني بالسلام… السلام يلّي أنا كنت فاتح عليه حرب…
المهم… يا جماعة هيدي مرتي… هيدي السلام…
هيدي الله يلّي عن جديد رجع شالني من الظلمة

المصدر: الفن

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