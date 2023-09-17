“ما تحرقهم”… احترم القانون!

كتب وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين عبر منصة “اكس”: “شهدنا في اليومين الماضيين عدة حرائق في الغابات والاحراج كادت ان تكون كارثية: في مرج بسري، قبعيت، عكار العتيقة، الضنية، كفرا وغيرها من المناطق. وساهمت سرعة الاستجابة من فرق الدفاع المدني، ومجموعات المستجيب الاول، والدعم الكبير من القوات الجوية في الجيش اللبناني وتأمين المياه من قبل البلديات بالسيطرة على هذه الحرائق ومنع تمددها”.
وتابع: “معظم هذه الحرائق بدأت بإهمال بعض المزارعين الذين كانوا يحرقون الأعشاب اليابسة في أراضيهم، وأدت سرعة الرياح وانخفاض الرطوبة الى تمددها”، مصيفاً: “سنعمم بالتعاون مع وزارة الزراعة ولجان المحميات الطبيعية والبلديات والجمعيات البيئية على الجميع، منع حرق الاعشاب والمخلفات في هذه الفترة واحترام قانون الغابات الذي يمنع ذلك في الأراضي الواقعة على أقل من 500 متر من الغابات وذلك من ١ تموز إلى ٣١ تشرين الأول”.
كما نشر الصّورة المرفقة.
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