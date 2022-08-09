ما حقيقة مشاركة الممثل جوني ديب في إحياء مراسم عاشوراء؟

ضجة واسعة حول الممثل الاميركي جوني ديب. وهذه المرة بسبب صورتين يتناقلهما مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي بمزاعم انهما تظهرانه خلال “مشاركته في مجلس عزاء في ذكرى عاشوراء”، التي يحييها المسلمون الشيعة سنويا، لتذكر مقتل الإمام الحسين بن علي قرب من كربلاء في القرن السابع. غير أنّ هذا الزعم غير صحيح.
وأثارت هذه الصورة الجدل بشكل كبير، وأحدثت حالة من البلبلة الواسعة، الا انه في الواقع، من يظهر في الصورة هو رجل إيراني شبيه بديب بشكل كبير، في الشكل وحتى في الاطلالة التي اتبعها، حيث ظهر وهو يرتدي نظارات مطابقة للوك الذي يعتمده جوني ديب، بالإضافة الى إطلالته المشابهة لجوني من ناحية الشارب
اذاً، لا صحة للمزاعم أن الصورتين المتناقلتين تظهران الممثل الاميركي جوني ديب خلال “مشاركته في مجلس عزاء في ذكرى عاشوراء”. في الواقع، من يظهر في الصورة هو رجل إيراني شبيه بديب يعرّف باسمه انه “أمين ثالث” من تبريز في إيران.
المصدر: الفن +النهار
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا