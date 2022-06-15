ما حقيقة وجود طفل “مسجون” داخل قفص في منطقة القبة؟

أوضحت قوى الأمن الداخلي حقيقة وجود طفل مسجون داخل قفص في القبة عبر حسابها الرئمي على تويتر:
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لطفل على انه مسجون داخل قفص تحت الارض في منطفة القبة. ونتيجة المتابعة الفورية من قبل فصيلة البداوي تبين ان الطفل (مواليد عام 2009، سوري) ووالده يقيمان في مستودع تحت الارض بسبب الضائقة المالية، زمالك المستودع لا يتققاضى بدل ايجار. باستماع الاب افاد انه يعمل في مجال جمع الكرتون ليلاً وعند مغادرته المكان يقفل الباب خوفا على ابنه. واكد الطفل بحضور مندوبة الاحداث اقوال والده، كما افاد صاحب المستودع انهما يقسمان فيه بدون بدل ايجار. واكدت والدة الطفل في افادتها ان الاب يعامل ابنه بطريقة حسنة. سلم الطفل الى والده بناء لاشارة القضاء المختص.
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