ما سر الحفرة العميقة بعد زلزال المغرب؟

مشاهد لحفرة عميقة في منطقة الجديدة المغربية تثير تساؤلات وحالة خوفٍ وقلق.
تسبّب ظهور حفرة عميقة جداً في إحدى المناطق في ضواحي مدينة الجديدة المغربية، بحالة خوف وقلق كبيرة لدى السكان الذين لم ينسوا بعد آثار الزلزال الذي هز البلاد قبل أسابيع.
ونقلت صحيفة “هسبريس” المغربية مشاهد لهذه الحفرة المخيفة التي ظهرت في منطقة (حد أولاد فرج) وهي من المناطق القروية بضواحي مدينة الجديدة في المغرب، التي قدّر عمقها بنحو 60 متراً.
وأشار صاحب الأرض في تصريحات نقلتها الصحيفة المغربية إلى أنه تفاجأ بوجود هذه الحفرة صباح يوم الخميس الماضي.
وشدد على خطورة الحفرة، منوّهاً إلى أن عرضها يتجاوز 20 متراً وأن عمقها نحو 60 متراً.
وفي وقتٍ أوضح المالك أنه أخطر السلطات المختصة في البلاد بالواقعة، عاين بعض المسؤولين المكان، ووجّهوا بتطويق المنطقة بالحبال إلى حين استكمال التحقيقات.
وضرب زلزال مناطق متفرقة في البلاد في 9 أيلول/سبتمبر الماضي بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وهو الأعنف منذ نحو قرن.
وقالت الداخلية المغربية، في بيانٍ، إنّ عدد الوفيات الذي خلّفه الزلزال بلغ 2946 شخصاً، مشيرةً إلى أنّ عدد الجرحى وصل إلى أكثر من 5674 شخصاً.
المصدر: الميادين
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا