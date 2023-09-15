ما سر الومضات الزرقاء قبل الزلازل؟

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو أنها تظهر ومضات لامعة من الضوء تتدفق عبر السماء قبل وقوع الزلزال في المغرب.
واعتقد الخبراء أنه كان من الممكن أن يسجلوا ظاهرة جوية تعرف باسم “أضواء الزلزال”.
وفي شهر شباط/ فبراير الماضي أظهرت المقاطع المصوّرة التي وثّقت لحظة وقوع زلزال سوريا وتركيا، سطوع عدد من الأضواء في الأفق، الأمر الذي أربك الناس وسبّب لهم الكثير من التساؤلات.
ولا يمكن تأكيد “أضواء الزلازل”، أو ما الذي يسببها. ومع ذلك، إذا ثبت أن هذه الأضواء مرتبطة بنشاط زلزالي قوي، يأمل العلماء أن تُعتمد للمساعدة في جهود الكشف المبكر عن الكوارث.
وتكشف التقارير عن ومضات ساطعة مدتها ثانية إلى كرات نارية مدتها دقائق، إما عالية أو منخفضة في السماء، بألوان مختلفة.
وعلّق عالم الجيوفيزياء جون دير بحديث لشبكة CNN على ظاهرة “أضواء الزلازل” التي سبقت زلزال المغرب، وقال إن هذه الظاهرة معروفة منذ القدم.
ونظراً لعدم القدرة على التنبؤ بموعد حدوث الزلزال، فمن المستحيل إجراء دراسة لتوثيق هذه الأحداث بشكل مباشر. لذا اعتمد العلماء لفترة طويلة على مشاهدات الناس، المعروف أنها قد تخطأ.
وقالت “كارين دانيلز”، عالمة الفيزياء في جامعة ولاية كارولينا الشمالية، لـ”نيويورك تايمز”: “تساءل الناس عنها على الدوام. إنها واحدة من تلك الألغاز المستمرة ولا يتم حلها أبدا”.
ولهذا السبب، كان يُعتقد أن أضواء الزلازل مجرد أسطورة. ولكن لقطات الكاميرات الأمنية والهواتف المحمولة الحديثة زادت الاعتقاد بحدوثها.
على سبيل المثال، رُصدت ومضات ساطعة غامضة بالكاميرا قبل زلزال عام 2021 في مكسيكو سيتي، حسبما أفادت “شبكة PBS”. وفي ذلك الوقت، كشفت “الغارديان” أنها ظهرت أيضا فوق شرق اليابان قبل زلزال عام 2022.
وانتشر المزيد من الأدلة على أن هذه الومضات تحدث أحياناً عند حدوث الزلازل. لكن يبقى السؤال: ما سببها؟. هل هذه نذير للزلزال أم شيء آخر؟.
المصدر: الميادين
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