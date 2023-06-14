“ما من شيء يجمعهم سوى الغاء فرنجية”… حسن فضل الله: ليس لدينا ما نخبّئه تحت الطاولة

أكد النائب حسن فضل الله، في تصريح له من مجلس النواب “اننا نأتي الى هذه الجلسة وامامنا مرشحين معلنين، الاول تدعمه مجموعة من الكتل، وهو مرشح يحمل مشروع سياسي واضح ومعروف بتاريخه وموقفه وقادر على طمأنة جميع اللبنانيين، وهو النائب السابق سليمان فرنجية، وسنصوت لهذا المرشخ من ضمن تحالف يلتقي على رؤيا مشتركة”.
ولفت الى ان “المرشح الاخر اتفقوا عليه المعارضة ومن هم في السلطة حتى الان كالتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، واعتقد ان ما من شيء يجمعهم سوى الغاء اسم سليمان فرنجية ولا يملكون برنامجًا اصلاحيًا”.
واعتبر فضل الله انه “في تاريخ الانتخابات الرئاسية لم يمر ان هناك نوابا يدعمون مرشحا ويتنكرون له بهذا المستوى، وهذا ما نسمعه فوق الطاولة وتحتها فكيف سيقنعون الاخرين به”.
وتابع: “لم نسمح لأنفسنا على مدى 17 عاماً بالتدخل في شؤون حلفائنا ولن نفعل ذلك الآن”، وأضاف، “ليس لدينا ما نخبّئه “تحت الطاولة”.
وشدد على ان “يدنا ممدودة للحوار والرئيس لا ينتج الا بالتوافق ونحن لا نفرض على الاخرين ولا هم يفرضون علينا”.
وختم مؤكداً، سنمارس حرّيتنا خلال جلسة اليوم ولا أحد قادر على فرض مرشح استفزازي”.
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