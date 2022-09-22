ما هو الدور الذي تقوم به شركة بيروت انشورنس غروب للتأمين؟

تعمل شركة بيروت انشورنس غروب كحلقة وصل بين العميل وشركة التأمين، وتقوم بإختيار أفضل البوالص التي تناسب العميل سواء من حيث التغطيات أو الأسعار التي تتناسب مع مستوى دخل الفرد وذلك ضمن كافة أطر الشفافية والإحترافية.
وتقدّم بيروت انشورنس غروب مجموعة واسعة من الخيارات وبوالص التأمين على المركبات، الممتلكات، الحياة ،الصحة، برامج التعليم وغيرها.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني:
https://www.beirutinsurancegroup.com/
أو الاتصال على الرقم: 71033088
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