ما هو الدور الذي يلعبه قطاع التأمين خلال هذه المرحلة؟ وما علاقة بيروت إنشورنس غروب؟

يلعب قطاع التأمين دوراً مهمّاً في الحياة الإقتصادية، ويمثّل وظيفة رقابية مهمّة تتمثّل في محاولة التقليل من الأضرار الناجمة عن حدوث الأخطار والحوادث على أنواعها وغيرها من مستلزمات الحياة اليومية.
من هنا تأتي أهمية شركة بيروت إنشورنس غروب، التي تعلب دور وسيط التأمين نيابة عن المواطن، فتختار له عقد التأمين الأنسب له ولإحتياجاته من حيث السعر والشروط، ونذكر منها التأمين على المركبات، على الممتلكات، على الحياة، على الصحة أو غيرها.
تضمّ بيروت إنشورنس غروب مجموعة كبيرة من المستشارين الجاهزين والمختصين في مجال التأمين كي يختاروا عقد التأمين الأنسب للمواطن ولسلامته وعائلته وفق أعلى دراجات الإحترافية والدقة.
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