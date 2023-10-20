ما هو مرض زينة مكي الذي أقلق المتابعين؟ (صور)

أقلقت الممثلة اللبنانية زينة مكي، متابعيها يوم أمس، بعد أن نشرت مجموعة صور عبر خاصية الحالة، عبر حسابها الشخصي، تظهر خضوعها لتصوير شعاعي لظهرها ورقبتها خلال تواجدها في دبي.
ظهرت مكي فيها بلباس المرضى، مرفقة صور التحليل الشعاعي، وعلقت: “غريبة الحياة .. سافرت عالامارات بسبب اعمال وندوة وتصوير.. وسبحان الله كل شي وصل لشي تاني”. وأضافت زينة مكي: “على قولة امي، إجا عبد المعين ،تيعين، لاقى بدو مين يعينو”، مضيفة: “معلش عم بضحك بس شر البلية ما يُضحك.. الحمدالله على كل شي”.
لم تذكر زينة مكي الآن أي معلومة عن مرضها، الا انها كانت كشفت سابقاً عن معاناتها من مرض وراثي في العظام أخضعها إلى العديد من العلاجات الطبية على مدى سنين طويلة.
المصدر: الفن
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