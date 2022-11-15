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ما هي آخر أرقام الكوليرا؟
محلي
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الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022
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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 14 حالة جديدة بالكوليرا وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية.

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