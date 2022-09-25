ما هي آخر تطورات المفاوضات النووية؟

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن الأميركيين بعثوا رسالة خلال الايام الاخيرة بأنّ لديهم حسن النية من أجل التوصل الى اتفاق، مؤكداً لهم على أن “يبرهنوا عبر التحلي بالواقعية على توفر الارادة وحسن النية لديهم بهدف التوصل الى الاتفاق المنشود”.
ولفت، في تصريح ادلى به من نيويورك لوكالة الانباء الإيرانية (إرنا) والتلفزيون الايراني، حول محاور اللقاءات التي اجراها مع نظرائه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنّ معظم هذه المباحثات تناولت محور الغاء الحظر.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا