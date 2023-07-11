ما هي أعراض التهاب القولون، أسبابه وأنواعه؟

التهاب القولون التقرحي هو مرض أمعاء التهابي يُسبب التهابًا وتقرحات في السبيل الهضمي. ويصيب التهاب القولون التقرحي البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة، وهو الجزء الذي يُطلق عليه القولون والمستقيم. عادة ما تظهر الأعراض لدى معظم الأشخاص بمرور الوقت وليس فجأة.
وقد يكون التهاب القولون التقرحي مرضًا منهٍكًا، وقد يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة. ورغم أن المرض ليس له علاج شافٍ معروف، فهناك عدد من العلاجات الجديدة التي يمكن أن تخفف المؤشرات والأعراض بصورة كبيرة، ويمكن أن تؤدي إلى هدأة المرض على المدى الطويل.
- الأعراض
من الممكن أن تختلف أعراض التهاب القولون التقرحي، وذلك اعتمادًا على شدة الالتهاب ومكان حدوثه. قد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:
- إسهال، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بدم أو صديد
- نزيف المستقيم؛ أي خروج كمية صغيرة من الدم مع البراز
- ألم وتقلصات مؤلمة في البطن
- ألم في المستقيم
- حاجة ملحة للتبرز
- عدم القدرة على التبرز بالرغم من الحاجة الملحة
- فقدان الوزن
- الإرهاق
- الحُمَّى
- فشل في النمو في حالات الأطفال
ويشعر معظم المصابين بالتهاب القولون التقرحي بأعراض خفيفة إلى متوسطة. قد يختلف مسار التهاب القولون التقرحي من شخص لآخر، حيث يختفي لدى البعض لفترات طويلة. ويُطلق على هذا هدأة المرض.
- الأنواع
يُصنّف الأطباء غالبًا التهاب القولون التقرحي حسب الموضوع الموجود فيه. لكن غالبًا ما تكون أعراض كل واحد من أنواعه متداخلة. تشمل أنواع التهاب القولون التقرحي ما يلي:
- التهاب المستقيم التقرحي. يقتصر الالتهاب على المنطقة الأقرب لفتحة الشرج، التي تعرف أيضًا بالمستقيم. وقد يكون نزف المستقيم هو المؤشر الوحيد لهذا المرض.
- التهاب المستقيم والسيني. يمتد الالتهاب إلى المستقيم والقولون السيني، أي الطرف السفلي من القولون. ومن أعراضه الإسهال الدموي وتقلصات وآلام بالبطن وعدم القدرة على التبرز رغم الحاجة اليه، وهو ما يُطلق عليه الزحير.
- التهاب الجانب الأيسر من القولون. يمتد الالتهاب من المستقيم إلى القولون السيني والأجزاء النازلة من القولون. ومن أعراضه الإسهال الدموي وتقلصات وآلام في الجانب الأيسر من البطن والحاجة الملحة للتغوط.
- التهاب القولون الشامل. يُصيب هذا النوع من الالتهابات عادةً القولون بالكامل، ويُسبب حدوث نوبات إسهال دموي قد تكون شديدة، وتقلصات وآلام بالبطن، والإرهاق وفقدان الوزن بشكل ملحوظ.
- متى يجب زيارة الطبيب؟
استشر الطبيب إذا لاحظت تغيرًا مستمرًا في عادات التبرز أو إذا شعرت بالأعراض والمؤشرات التالية:
- ألم البطن
- وجود دم في البراز
- إسهال مستمر لا يستجيب للأدوية المتاحة دون وصفة طبية
- الإسهال الذي يوقظك من النوم
- حُمّى مجهولة السبب تستمر لأكثر من يوم أو يومين
على الرغم من أن التهاب القولون التقرحي ليس مميتًا على الأغلب، إلا أنه مرض خطير. وفي بعض الحالات، قد يُسبب التهاب القولون التقرحي الإصابة بمضاعفات تهدد الحياة.
- الأسباب
ما يزال السبب الدقيق وراء الإصابة بمرض التهاب القولون التقرحي غير معروف. ففي السابق، كان النظام الغذائي والتوتر سببان مشتبه فيهما. أما الآن، فقد أدرك الباحثون أن هذه العوامل قد تسهم في تفاقم التهاب القولون التقرحي، ولكنها لا تُسبب حدوثه.
ومن الأسباب المحتملة وجود خلل في الجهاز المناعي. فعندما يحاول جهازك المناعي مكافحة فيروس أو بكتيريا دخيلة، تحدث استجابة مناعية غير طبيعية تجعله يهاجم الخلايا الموجودة في السبيل الهضمي أيضًا.
ويبدو أيضًا أن للوراثة دور في أن يكون التهاب القولون التقرحي أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين أصيب أحد أفراد عائلاتهم بالمرض. ومع ذلك، فإن معظم المصابين بالتهاب القولون التقرحي ليس لديهم هذا التاريخ العائلي.
- عوامل الخطر
يصيب التهاب القولون التقرحي النساء والرجال بنسبة متماثلة تقريبًا. وقد تتضمن عوامل الخطر ما يلي:
- العمر. عادة ما يبدأ التهاب القولون التقرحي قبل سن الثلاثين، لكنه قد يحدث في أي مرحلة عمرية. وقد لا يُصاب بعض الأشخاص بهذا المرض إلا بعد سن الستين.
- العِرق أو الأصل الإثني. على الرغم من أن الأشخاص ذوي البشرة البيضاء هم الأكثر عُرضةً للإصابة بالمرض، يمكن أن يُصاب به أي شخص بغض النظر عن عِرقه. إذا كنت من أصول يهودية أشكنازية، فسيكون احتمال الإصابة بهذا المرض.
- التاريخ العائلي المَرضي. تزداد خطورة إصابتك بهذه الحالة المَرضية في حال إصابة أحد أقاربك من الدرجة الأولى بها، مثل الأبوين أو الابن أو الأخ.
المضاعفات
- قد تشمل مضاعفات التهاب القولون التقرحي:
- النزيف الحاد
- الجفاف الشديد
- تورُّم القولون سريعًا، ويُطلق عليه أيضًا تضخم القولون السُّمي
- حدوث ثقب في القولون، ويُطلق عليه أيضًا انثقاب القولون
- زيادة خطر الإصابة بجلطات دموية في الأوردة والشرايين
- التهاب الجلد والمفاصل والعينين
- زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون
- فقدان العظام، ويُطلق عليه أيضًا هشاشة العظام
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