ما هي حركة الجهاد الاسلامي وما الفرق بينها وبين حماس؟ ￼

شنت اسرائيل في الايام الماضية عدوانا جديدا على قطاع غزة الفلسطيني، معلنة استهداف حركة الجهاد الاسلامي لا حماس. فما الفرق بين التنظيمين؟
بحسب تقرير لوكالة “رويترز”، “الجهاد الإسلامي” هي جماعة فلسطينية مسلحة مثل حماس، وللجماعتين ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين.
وتشترك “الجهاد” مع حماس في العداء المشترك لإسرائيل والتزام أيديولوجي بإقامة دولة فلسطينية إسلامية، لكن المجموعتين لهما هويات منفصلة وبعض الاختلافات.
وبينما خفف قادة حماس من تصريحاتهم التي رددوها لسنوات والتي يصرون فيها على التزامهم بتدمير إسرائيل، حافظت حركة “الجهاد الإسلامي” على خطابها المعادي لإسرائيل، ورفضت أي تنازل عن خطابها الحاد.
وفي حين أن “الجهاد الإسلامي” لا تمتلك عدداً كبيراً من الصواريخ بعيدة المدى مثل حماس، إلا أنها تمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة الصغيرة وقذائف الهاون والصواريخ، والقذائف المضادة للدبابات.
كذلك، تضم حركة “الجهاد الإسلامي” جناحاً مسلحاً نشطاً يسمى “سرايا القدس”، وهذا الأخير هاجم العديد من الإسرائيليين خلال السنوات الماضية.
من الصعب الحصول على أرقام حديثة حول القوة البشرية لحركة “الجهاد الإسلامي”، حيث تتراوح التقديرات من العام الماضي من حوالي 1000 إلى عدة آلاف مسلح، وفقا لوكالة المخابرات المركزية الأميركية.
مع هذا، فإن الدول الغربية أدرجت “حماس” و “الجهاد الإسلامي” على قائمة المنظمات الإرهابية.
وفق تقرير “رويترز”، فإن كلا من حماس و”الجهاد الإسلامي” تحصلان على أموال وأسلحة من إيران.
وعلى عكس حماس، ترفض حركة “الجهاد الإسلامي”، المشاركة في الانتخابات ويبدو أنه ليس لديها أي طموح لتشكيل حكومة في غزة أو الضفة الغربية.
تركز حركة “الجهاد الإسلامي” على النشاط العسكري فقط، فهي لا تمتلك بنية تحتية أو مسؤوليات مثل حماس التي تحكم غزة منذ عام 2007، وهي المسؤولة عن الحكومة والاحتياجات اليومية لأكثر من 2.3 مليون شخص.
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