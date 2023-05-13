السياسيون والوعود الكاذبة… وملحم زين إلى التنفيذ!

عندما أعلنت «مهرجانات بعلبك الدولية» عن سهراتها لصيف 2023 أخيراً، كشفت أنّها تعاقدت مع ملحم زين للغناء في معبد باخوس الروماني الشهير في 14 تموز (يوليو) المقبل. يومها، اعتقد الجميع أنّ الفنان اللبناني سيحضر لليلة واحدة فقط. لكن كالعادة، يقدّم القائمون على «مهرجانات بعلبك» سهرة خاصة لأهالي «مدينة الشمس»، وهي تسبق الليلة الرسمية التي يطلّ فيها «الريّس».
على صعيد آخر، وصحيح أنّ النجم اللبناني لا يحبّ التحدّث عن المبادرات الإنسانية التي يقوم بها، لكن أخيراً ضجّت السوشال ميديا بخبر المبادرة التي أطلقها والقائمة على إنارة الطريق التي تربط بلدتي كفردبش (قرى قضاء بعلبك) وشمسطار (محافظة بعلبك الهرمل) مسقط رأسه عن طريق الطاقة الشمسية.
تأتي هذه الخطوة بعد حوادث السير المتعددة التي شهدتها هذه الطريق، وأدّى إلى مقتل عشرات الأشخاص.
على الضفة نفسها، أجمعت التعليقات على أنّ صرخة أهالي المنطقة علت بسبب الظلام الحالك الذي يخيّم على الطريق، لكن لم يسمعها أي مسؤول سياسي ووصلت إلى زين.
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