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متجر الكتروني بدولار واحد في الشهر!
محلي
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الجمعة 14 تشرين الأول 2022
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في حال كنت صاحب مؤسّسة وتريد تحصيل فواتيرك أونلاين وبأقل كلفة او إذا كنت تملك فندقاً او شركة تأمين أو غيرها من الأعمال التجارية، أصبح بإمكانك اليوم فتح متجر خاص بك مع “بنك بيروت” وتحديداً عبر منصّة Bank of Beirut Simplify للتجارة الإلكترونية وهي منصّة خاصة بالتجّار والشركات وأيّ شخص يريد فتح متجر إلكتروني خاص به وذلك مقابل دولار واحد فقط بالشهر.

وبالتفاصيل، تمكّن منصّة Bank of Beirut Simplify صاحب المتجر الإلكتروني من استلام مدفوعات البطاقات في لبنان والخارج، مع توفير إمكانية سحب المبالغ المجمّعة بالعملة التي يريد، وإصدار الفواتير إلكترونياً وغيرها وذلك بطريقة سهلة جداً وآمنة.

للمزيد من المعلومات الإتصال على الرقم 01907788

أو زيارة الرابط التالي

www.bankofbeirut.com/ar/Newsroom/457

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