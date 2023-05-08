متحدون أعلن متابعة محاميه دعوى إبطال تعميم مصرف لبنان رقم ١٥٨

أعلن تحالف “متحدون” في بيان، أن محاميه “تبلغوا لائحة جوابية ثانية بتاريخ ٢٧ نيسان ٢٠٢٣ مقدّمة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بواسطة وكيله المحامي كارلوس أبو جودة أمام مجلس شورى الدولة، الغرفة الأولى برئاسة القاضي فادي الياس، وذلك رداً على اللائحة التي تقدّم بها المستدعي المحامي رامي علّيق والتي تبلّغها مصرف لبنان بتاريخ ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٣، حيث كرّر سلامة أقواله الواردة في اللائحة السابقة موضوع مراجعة وقف تنفيذ القرار الوسيط رقم ١٣٣٧٧ المرتبط بما عرف بالتعميمين ١٥١ و١٥٨”.
وأشار البيان إلى أنه “رغم عدم دستورية وقانونية تعاميم البنك المركزي، كما هي الحال بالنسبة إلى مراسيم الاتصالات وسواها، فإن رضوخ مجلس الشورى للضغوطات المعهودة بهذا الشأن قد جعله أقرب إلى لعب دور بوليصة التأمين للمسؤولين الذين اعتدوا على حقوق المودعين وسائر المواطنين دون رادع قانوني، مع التمنّي أن يعود المجلس إلى تحمّل مسؤولياته القضائية والوطنية قريبا”.
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